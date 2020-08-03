Ученые обнаружили неизвестное течение в океане

03.08.2020, 2:25, Новости дня

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение, транспортирующее воду к одному из самых крупных водопадов в Северной Атлантике.

Когда команда специалистов исследовала пути, по которым вода питает этот крупный водопад, то обнаружила новое океаническое течение. По словам ученых, новое океаническое течение, а также путь, которым он идет к каналу на Фарерских берегах, являются уникальными открытиями.

По словам ученых, уникальные открытия в одном из наиболее изученных районов Мирового океана указывают на то, что в будущем еще предстоит многое узнать о Северных морях. Во время исследования ученые обнаружили, что вода способна пройти более длинный путь, перед тем как повернуть на юг в направлении водопада.