 

Франция призвала к санкциям против нарушающих правовые нормы стран ЕС

03.08.2020, 2:16, Новости дня

Нужно ограничить доступ государств ЕС, которые нарушают принцип верховенства права, к фонду восстановления экономики, сообщил госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Клеман Бон.

Он заявил, что нельзя допустить возникновения «сомнений в том, насколько ЕС привержен базовым ценностям», иначе появятся «сомнения в целесообразности существования» самого ЕС.

Бон подчеркнул, что Европа – «это не только рынок, но и культурный и политический проект», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Он перечислил основные ценности: «Базовые принципы демократии, свободные СМИ и равноправие».

Бон считает, что финансовые санкции являются одним из «наиболее эффективных инструментов в борьбе с нарушениями норм правового государства».

Францию в этом вопросе поддержали скандинавские страны и Нидерланды.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о сложностях, которые возникли у стран Евросоюза на пути к принятию семилетнего бюджета. 21 июля страны ЕС достигли соглашения. Принципы правового государства, а также общеевропейские ценности и климатические задачи впервые были увязаны с финансированием ЕС.





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