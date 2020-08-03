 

Билан раскрыл секрет старинного сундука в своем доме

03.08.2020, 1:43, Разное

Дима Билан в серии коротких видео показал своим подписчикам столетний сундук, который стоит у него дома. Он показал, что находится внутри этого ящика.

Сам сундук, заметил певец, был куплен им на блошином рынке. А вот содержимое там достаточно необычное. Оказалось, что Дима Билан хранит в деревянном ящике запасы черствого хлеба.

Дима Билан рассказал, что с самого детства у него не поднималась рука на то, чтобы выкинуть хлеб. Это вылилось в привычку копить его. Когда хлеба набиралось достаточно много, певец отправлялся кормить животных – птиц и рыб в парках.

Дима Билан признался, что и сейчас он ждет того момента, когда может взять несколько пакетов черствого хлеба и отправиться кормить животных.





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