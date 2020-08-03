Во время наводнения в Афганистане погибло 15 детей

03.08.2020, 1:40, Новости дня

После сильных дождей, прошедших 31 июля в провинции Нангархар в Афганистане, началось наводнение, унесшее жизни 16 человек. Об этом сообщил South Asia Monitor.

По информации пресс-секретаря губернатора Нангархара Аттауллу Хогьяни, 15 из них были дети. Еще четыре человека получили травмы во время стихийного бедствия.

Наводнение повредило десятки домов.

26 мая 2019 года в Афганистане из-за наводнений погибло 24 человека.