 

Израильские военные открыли огонь на Голанских высотах

03.08.2020, 1:30, Новости дня

По группе боевиков, которые хотели установить взрывные устройства, открыли огонь на Голанских высотах, сообщила Армия обороны Израиля.

Военные обнаружили «террористов рядом с забором безопасности» и пресекли «попытку разместить самодельные взрывные устройства» у линии, которая отделяет оккупированные Израилем Голаны от ДМЗ. 

По отряду из четырех боевиков открыли огонь «солдаты и армейский летательный аппарат», было «подтверждено попадание», передает ТАСС.

Подчеркивается, что Израиль «возлагает ответственность за любые события в Сирии на сирийский режим». Армия заявила, что «не потерпит нарушения суверенитета Израиля».

Армия Израиля также заявила, что в ответ на пуск ракеты из сектора Газа израильские военные нанесли удар по объектам движения ХАМАС. Израиль «возлагает на ХАМАС ответственность за всю деятельность, которая ведется из Газы», передает РИА «Новости».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / США поддержали Эквадор в противодействии незаконному рыбному промыслу Китая

10.07 / За сутки в Украине от COVID-19 выздоровело рекордное число людей

05.07 / Россия на переговорах в нормандском формате в Берлине требовала значительных уступок от Украины – СМИ

22.07 / Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи

02.07 / Женщина-маугли до 42 лет жила затворницей и спала с мертвыми котятами

30.06 / Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

27.07 / Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве

13.07 / В мире: Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

27.07 / Академик РАН дал прогноз распространения COVID-19 из-за ажиотажа на курортах

19.07 / С фигурантки дела об убийстве Шеремета Инны Грищенко сняли электронный браслет – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска