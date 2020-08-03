Израильские военные открыли огонь на Голанских высотах

03.08.2020, 1:30, Новости дня

По группе боевиков, которые хотели установить взрывные устройства, открыли огонь на Голанских высотах, сообщила Армия обороны Израиля.

Военные обнаружили «террористов рядом с забором безопасности» и пресекли «попытку разместить самодельные взрывные устройства» у линии, которая отделяет оккупированные Израилем Голаны от ДМЗ.

По отряду из четырех боевиков открыли огонь «солдаты и армейский летательный аппарат», было «подтверждено попадание», передает ТАСС.

Подчеркивается, что Израиль «возлагает ответственность за любые события в Сирии на сирийский режим». Армия заявила, что «не потерпит нарушения суверенитета Израиля».

Армия Израиля также заявила, что в ответ на пуск ракеты из сектора Газа израильские военные нанесли удар по объектам движения ХАМАС. Израиль «возлагает на ХАМАС ответственность за всю деятельность, которая ведется из Газы», передает РИА «Новости».