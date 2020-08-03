 

У берегов Калифорнии прекращены поиски пропавших военнослужащих

03.08.2020, 1:29, Новости дня

Корпус морской пехоты США сообщил о прекращении поисков семи пропавших морпехов и одного моряка после инцидента на юге Калифорнии. Все военнослужащие считаются погибшими.

«С тяжелым сердцем я принял решение завершить поисково-спасательную операцию, – заявил командир 15-го экспедиционного отряда морской пехоты Кристофер Бронци. – Морские пехотинцы, моряки и служащие Береговой охраны проявили огромную самоотверженность при проведении спасательной операции».

«Переходя к восстановительным работам, мы продолжим обширные поиски пропавших морских пехотинцев и моряка», – заявил Бронци.

Пятнадцать морских пехотинцев и один моряк участвовали в обычных тренировочных учениях у побережья острова Сан-Клементе, Калифорния, когда боевая машина десанта, в которой они находились, начала наполняться водой и затонула. В учениях принимали участие 16 военнослужащих. Восемь морпехов были спасены, один скончался, еще двое находятся в местной больнице в критическом состоянии.

Причина инцидента расследуется.

Морские пехотинцы часто отрабатывают высадку на берег с использованием боевых машин-амфибий.





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