Мнение: Мы к вам с подарками
03.08.2020, 0:50, Разное
Боевики Талибана проводят акцию для детей в провинции Парван к северу от Кабула.
Аха-ха, у них там походу целая кампания по пиару стартовала.
Турнир по смешанным единоборством для жителей в Сарипуле.
И еще из прекрасного.
Мигранты из Афганистана в Тегеране с флагами Талибана.
Встретились два одиночестве. Две группы мигрантов из Афганистана в Турции https://twitter.com/RisboLensky/status/1289555871391821824- одни с флагами Талибана, другие с флагами правительства
Проверка документов на дороге в провинции Фарьяб.
Патруль в поселке в провинции Газни.
Тренировочный лагерь ССО Талибана.
Хороший тамада. И конкурсы интересные.
Источник: Colonel Cassad
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