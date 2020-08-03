Мнение: Мы к вам с подарками

03.08.2020, 0:50, Разное

Боевики Талибана проводят акцию для детей в провинции Парван к северу от Кабула.

Аха-ха, у них там походу целая кампания по пиару стартовала.

Турнир по смешанным единоборством для жителей в Сарипуле.

И еще из прекрасного.



Мигранты из Афганистана в Тегеране с флагами Талибана.

Встретились два одиночестве. Две группы мигрантов из Афганистана в Турции https://twitter.com/RisboLensky/status/1289555871391821824- одни с флагами Талибана, другие с флагами правительства



Проверка документов на дороге в провинции Фарьяб.



Патруль в поселке в провинции Газни.



Тренировочный лагерь ССО Талибана.

Хороший тамада. И конкурсы интересные.