Премьер-министр Косово заразился коронавирусом

03.08.2020, 0:31, Новости дня

Тест на коронавирус у премьер-министра Косово Авдуллы Хоти оказался положительным. Об этом политик сообщил 2 августа в своем Facebook.

“У меня нет признаков [заболевания], кроме легкого кашля. С сегодняшнего вечера я в изоляции на следующие две недели. Буду выполнять свои обязательства из дома”, – написал 44-летний Хоти.

Të nderuar,Sot e kam bërë testin për covid-19 dhe kam rezultuar pozitiv. Nuk kam shenja, përveç një kollë shumë të… Posted by Avdullah Hoti on Pühapäev, 2. august 2020

До него из глав правительств о заболевании COVID-19 сообщали британский премьер Борис Джонсон и глава правительства России Михаил Мишустин.

Косово провозгласило независимость в 2008 году и на сегодняшний день признано 97 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.

Хоти возглавил правительство республики 3 июня.