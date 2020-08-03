Премьер-министр Косово заразился коронавирусом
03.08.2020, 0:31, Новости дня
Тест на коронавирус у премьер-министра Косово Авдуллы Хоти оказался положительным. Об этом политик сообщил 2 августа в своем Facebook.
“У меня нет признаков [заболевания], кроме легкого кашля. С сегодняшнего вечера я в изоляции на следующие две недели. Буду выполнять свои обязательства из дома”, – написал 44-летний Хоти.
Të nderuar,Sot e kam bërë testin për covid-19 dhe kam rezultuar pozitiv. Nuk kam shenja, përveç një kollë shumë të…
Posted by Avdullah Hoti on Pühapäev, 2. august 2020
До него из глав правительств о заболевании COVID-19 сообщали британский премьер Борис Джонсон и глава правительства России Михаил Мишустин.
Косово провозгласило независимость в 2008 году и на сегодняшний день признано 97 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.
Хоти возглавил правительство республики 3 июня.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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