Российское вмешательство в американские выборы: вчера, сегодня и завтра

03.08.2020, 0:18, Новости дня

Особенности российского вмешательства в президентские выборы в США 2016-го и нынешнего годов стало предметом полуторачасового аналитического форума на Zoom.

Панельная дискуссия организована совместно Институтом Харримана при Колумбийском университете и Центром Джордана по изучению России (Нью-Йоркский университет – NYU). Со-модераторами стали Александер Кули (Alexander Cooley), директор Института Харримана, Джошуа Такер (Joshua Tucker), директор Центра Джордана, и присоединившийся к ним в последний момент коллега Такера по NYU, глава университетского Центра социальных медиа и политики Зив Сандерсон (Zeve Sanderson).

Открывший дискуссию Александер Кули напомнил, как его и его коллег-политологов в свое время поразил как беспрецедентный масштаб вмешательства российских спецслужб и пропагандистских ведомств в президентские выборы в США в 2016 году, так и агрессивные попытки Кремля вмешаться в выборы в других странах мира.

Прошло три с половиной года, написано множество книг и аналитических исследований, но ключевые вопросы остаются на повестке дня, подчеркнул Кули. Какое влияние оказала российская пропаганда на взгляды и представления американских избирателей? Как менялась по прошествии времени российская тактика? И что можно ожидать в этом плане от России на выборах президента США в текущем году?

Три фазы

Один из участников дискуссии Дэвид Шаймер (David Shimer) ведет научно-исследовательскую работу в Йельском университете, где он получил степени бакалавра и магистра по специальности «история». Шаймер – автор вышедшей в этом году книги «Подтасовка: Америка, Россия и сто лет тайного вмешательства в выборы» (Rigged: America, Russia, and One Hundred Years of Covert Electoral Interference). Он готовится к защите докторской диссертации по международным отношениям в Оксфордском университете. Его аналитические статьи появляются в «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йоркере», «Вашингтон пост» и других изданиях.

Как подчеркнул Дэвид Шаймер во вступительном слове, российское вмешательство в выборы 2016 года в США – лишь эпизод долгой истории противоборства США и России.

«Мы говорим, в первую очередь, о тайной деятельности разведки, – сказал он, –направленной на манипуляцию как голосами, имея в виду вмешательство в технологию их подсчета, так и голосующими, имея в виду формирование их предпочтений. Обе страны были пионерами такого вмешательства. Я бы разделил эту историю на три фазы».

Первая фаза, по мнению Шаймера, – 1919 – 1947 год. Он напомнил, что Ленин и Коминтерн принципиально придерживались концепции вмешательства в дела европейских стран и США (тезис о мировой революции), что породило на Западе устойчивый страх перед «красной угрозой».

Вторая фаза, 1947 – 1991 год, началась с подписания президентом Труменом документа о создании ЦРУ. Символично, заметил Шаймер, что первой крупной операцией ЦРУ стало тайное вмешательство в выборы в Италии с целью поддержать христианских демократов и не допустить победы коммунистов, которых поддерживали советские спецслужбы. Такая модель параллельного вмешательства со стороны США и Советского Союза в выборы наблюдалась и позднее по всему миру, от Чили до Японии, от Франции до Сальвадора.

«В американские выборы советская разведка пыталась вмешиваться и до 2016 года, –отметил Шаймер, – правда, тогда не было таких технических средств, как в наше время. Кремль всегда стремился посеять раздор в отношениях разных слоев и групп населения США, помочь тем кандидатам, которые были бы выгодны Советам, и дискредитировать враждебных кандидатов».

Третья фаза, с 1991 по настоящее время, характеризуется окончанием «холодной войны» и, следовательно, попытками смены идеологических ориентиров после мирового краха коммунистической доктрины.

Впрочем, утверждает Шаймер, одна из операций ЦРУ, а именно тайное вмешательство в выборы в Сербии в 2000 году, прошла по вполне традиционному сценарию. Для Америки, продолжает он, это практика стала, скорее, исключением, а вот Россия в 21-м веке как бы открыла заново возможности тайного вмешательства в выборы по всему миру.

«Главная цель России – сеять вражду внутри стран, помогать кандидатам с экстремальной и деструктивной платформой, дискредитировать сам демократический механизм выборов, – сказал Шаймер. – Тем самым Путин стремится ослабить Америку и заодно показать своим согражданам, что выборы в на Западе это всегда ложь и обман».

История двух митингов

«Левые не могут получать удовольствие от питья молока, потому что оно продвигает белый супрематизм».

«Поставьте лайк и поделитесь, если вы считаете, что наши военные ветераны заслуживают бенефиты прежде беженцев».

Эти и другие примеры вариантов информационного «засорения» интернет-пространства продемонстрировала дискуссант Рене ДиРеста с помощью слайдов, которые сменялись на мониторе во время ее выступления.

Как напомнила Рене ДиРеста, социальные сети стали излюбленной мишенью для таких медийных структур Кремля, как Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика пригожинских троллей» или «кремлеботы». Такие аффилированные с российскими спецслужбами медийные структуры, как данное «агентство», активно используют фальшивые аккаунты в Инстаграм, «Твиттере», Фейсбуке и других соцсетях. Так формируется «достоверная» легенда несуществующих лиц, которая усиливается привлечением к распространению фальшивок реальных персон и реальных изданий, которые обманом или иными способами вовлекаются в легитимацию миражных ресурсов.

Для наглядности Рене демонстрирует схему «слива» дезинформации, где задействованы хакеры, которые добывают «утечки», которые они сбрасывают в социальные медиа и профессиональные СМИ.

Рене ДиРеста (Renee DiResta) – менеджер по техническим исследованиям интернет-обсерватории Стэнфордского университета. Она изучает распространение дезинформации и пропаганды по государственным и окологосударственным каналам, в том числе разнообразные теории заговора, консультирует Конгресс, Госдепартамент, академические, общественные и деловые структуры.

«Российские каналы дезинформации доказали свою эффективность на выборах 2016 года, – отметила Рене ДиРеста. – Информационная экосистема оказалась сильно засорена фальшивыми вбросами, нацеленными на это, чтобы еще сильнее расколоть американское общество».

«Если структуры Пригожина и другие пропагандистские каналы, такие как RT (Russia Today) работают исключительно в виртуальном пространстве, то российская военная разведка (ГРУ) ищет способы повлиять на реальную ситуацию на улицах американских городов», – отметила она.

Насколько такое «влияние» может быть опасным и деструктивным, демонстрирует история двух конфликтующих протестов в Хьюстоне в 2016 году. Они были организованы у местного исламского центра в одно и то же время двумя русскими аккаунтами на Фейсбуке. Один из них требует отделения Техаса и изгнания с территории штата последователей ислама. Другой называется «Объединение мусульман Америки». Обмен оскорблениями между протестующими перерос в стычку, на что, очевидно, и рассчитывали провокаторы.

Уроки 2016 года

Урокам российского информационного вмешательства в президентскую кампанию 2016 года посвятила большую часть своего выступления Кэтлин Холл Джеймисон. Она напомнила, что значительная часть американских избирателей до последнего момента колебалась в выборе кандидата. По этой причине, утверждает эксперт, вбросы компромата на Хиллари Клинтон, осуществленные Wikileaks, оказали важное, и, возможно, решающее воздействие на настроения большого сегмента электората.

Сегодня, перед выборами в ноябре, по мнению Джеймисон, ситуация совсем иная. Как консерваторы, так и либералы в основном устойчивы в своих симпатиях и антипатиях к Дональду Трампу и Джо Байдену, и трудно представить что-то аналогичное утечкам Джулиана Ассанжа по возможному мгновенному воздействию на предпочтения избирателей.

Джеймисон считает, что необходимо разработать «словарь легитимности» для прессы, чтобы не повторялись ошибки, допущенные мейнстримными медиа в ходе предвыборной кампании 2016 года. Тогда, например, высказывания Хиллари об «открытой торговле» и «открытых границах» были грубо вырваны из контекста и искажены ее противниками. Джеймисон убеждена, что прессе необходимо не только всегда проверять достоверность цитируемой информации, но и обязательно указывать ее источник и степень ее легитимности.

Кэтлин Холл Джеймисон (Kathleen Hall Jamieson) является профессором школы коммуникаций имени Анненберга и директором центра публичной политики в Пенсильванском университете. Автор и соавтор 16 книг, включая недавнюю «Кибервойна: как русские хакеры и тролли помогли выбрать президента» (Cyberwar: How Russian Hackers and Trolls Helped Elect a President), которая получила награду Ассоциации американских издателей в прошлом году и вышла дополнительным изданием с мягкой обложке в июне 2020 года.