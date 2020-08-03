Некоторые задержанные вагнеровцы сказали, что хотели поехать в Стамбул посмотреть собор и отдохнуть

03.08.2020, 0:17, Разное

Задержанные в Беларуси наемники из «ЧВК Вагнера» дают противоречивые показания, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич доложил президенту страны Александру Лукашенко, что меньше половины задержанных говорят, что планировали вылететь из Минска в Стамбул. Остальные утверждают, что хотели лететь в другие места.

«Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну.

Кто-то летел загорать, кто-то — отдыхать, кто-то — охранять какие-то объекты якобы, а кто-то — осмотреть Собор Святой Софии», —

сказал Носкевич.

Глава СК Беларуси отметил, что в страну могут приехать и другие люди, о которых задержанные писали в своих чатах — до 200 человек. «Правоохранителями принимаются все возможные меры по установлению их и, соответственно, задержанию на территории республики, если таковые будут», — добавил он.

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32 россиян задержали в санатории под Минском 29 июля, еще одного — в Гомельской области. Власти Беларуси утверждают, что они состоят в «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В Кремле эти обвинения называют «инсинуациями».

В МИД РФ настаивают, что задержанные оказались в Беларуси проездом и собирались отправиться в Стамбул. Как объяснял посол РФ в Минске, на рейс они опоздали. При этом в СК Беларуси купленные наемниками билеты в Турцию называют попыткой подготовить себе алиби. Россиян в рамках дела о подготовке массовых беспорядков уже отправили под стражу. По этому же делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и блогер Сергей Тихановский.