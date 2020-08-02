 

Астронавты Бенкен и Херли около часа не могли покинуть капсулу Crew Dragon

02.08.2020, 23:20, Новости дня

Процедура выхода астронавтов NASA Дуга Херли и Боба Бенкена из спускаемой капсулы корабля Crew Dragon заняла 55 минут. Трансляцию события вела компания – создатель корабля SpaceX в YouTube.

После доставки приводнившейся капсулы на спасательное судно Go Navigator персонал SpaceX долгое время продувал аппарат для удаления токсических газов.

Руководитель полетов Майк Тейлор объяснил в радиоэфире, что это делается, чтобы выход членов экипажа был безопасным. Он попросил экипаж набраться терпения.

Затем люк открыли. Астронавтов сразу поместили на носилки, чтобы уменьшить воздействие гравитации, и эвакуировали в медпункт спасательного судна.

2 августа завершилась первая в истории миссия частного космического пилотируемого корабля. Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе.

Впервые с 1975 года космический корабль произвел посадку в океан.

Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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