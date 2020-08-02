 

На норвежском круизном лайнере зафиксировали вспышку COVID-19

02.08.2020, 23:20, Новости дня

На круизном лайнере, который прибыл в порт Тромсе в Норвегии, зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщила компания-оператор Hurtigruten 2 августа.

Все 158 членов экипажа на экспедиционном корабле MS Roald Amundsen были проверены на COVID-19. У 36 человек положительный результат, у 122 – отрицательный. Корабль находится на набережной в Тромсе, на борту нет путешественников, отмечено в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии коронавируса в Норвегии заболело 9263 человек, умерли 255, выздоровели 8762 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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