Кулеба пригласил Беларусь в “Люблинский треугольник”

02.08.2020, 23:20, Новости дня

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил своего белорусского коллегу Владимира Макея на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках инициативы “Люблинский треугольник”. Об этом шла речь в телефонной беседе Кулебы и Макея 31 июля, сообщила пресс-служба МИД Украины.

“Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о старте инициативы трех стран “Люблинский треугольник” и пригласил его в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши”, – говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями российских наемников из ЧВК “Вагнер”.

Глава МИД Украины поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных и заверил, что он будет тщательно проработан компетентными органами Украины.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.