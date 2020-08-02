Коронавирусом переболели более 9 тыс. российских военных

02.08.2020, 23:16, Новости дня

От коронавируса вылечились свыше 9 тыс. российских военных, сообщило Минобороны.

Ведомство сообщило, что за сутки в Вооруженных силах выздоровело 98 военных. Всего в ВС вылечились 9143 вирус-положительных, среди гражданского персонала – 1090 человек.

По данным на 2 августа, «установлен 1081 военнослужащий с положительными результатами тестирования», среди курсантов и слушателей вузов болеют 146 человек, передает РИА «Новости».

Всего в 16 многофункциональных медцентрах министерства лечатся 725 военных и гражданских.

За месяц число выздоравливающих превышает число заболевших.

12 июля сообщалось, что от коронавируса в РФ вылечились более 7,5 тыс. военных.

В июле Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса.



