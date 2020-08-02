Коронавирусом переболели более 9 тыс. российских военных
02.08.2020, 23:16, Новости дня
От коронавируса вылечились свыше 9 тыс. российских военных, сообщило Минобороны.
Ведомство сообщило, что за сутки в Вооруженных силах выздоровело 98 военных. Всего в ВС вылечились 9143 вирус-положительных, среди гражданского персонала – 1090 человек.
По данным на 2 августа, «установлен 1081 военнослужащий с положительными результатами тестирования», среди курсантов и слушателей вузов болеют 146 человек, передает РИА «Новости».
Всего в 16 многофункциональных медцентрах министерства лечатся 725 военных и гражданских.
За месяц число выздоравливающих превышает число заболевших.
12 июля сообщалось, что от коронавируса в РФ вылечились более 7,5 тыс. военных.
В июле Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса.
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