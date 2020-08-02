Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 4,6 миллиона

02.08.2020, 23:10, Новости дня

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщили в воскресенье, что число заболеваний коронавирусом в США достигло 4601526, что на 58947 случаев больше, чем днем ранее. Количество летальных исходов выросло на 1132, достигнув 154002.

Ведомство сообщило данные о COVID-19 по состоянию на 16 часов субботы и сравнило их с данными, полученными днем ранее.

Данные CDC не обязательно отражают случаи заболевания, о которых сообщают отдельные штаты.