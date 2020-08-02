«Крепкий рубль не выгоден правительству»

02.08.2020, 23:06, Разное

Почему доллар и евро подскочили до максимума с начала карантина: объясняют эксперты.

За последние дни рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро. Курс доллара на Московской бирже в пятницу, 31 июля, впервые после карантина превысил отметку в 74,41 рубля, курс евро вырос до показателей конца марта и составил 88 рублей. При этом нефтяные котировки остаются на стабильном уровне: цена Urals превышает 43 доллара за баррель.

Курс рубля слабеет из-за того, что российские компании выплачивают дивиденды, говорит президент ACI Russia Сергей Романчук. Например, акционеры «Газпрома» и «Лукойла» в конце июля получили свыше 5,5 млрд долларов выплат, существенную часть которых конвертировали в валюту.

Дивидендные выплаты в этом году уже составили примерно 2,6 трлн рублей, но это не окончательные значения. Если Сбербанк и ВТБ выплатят ожидаемые суммы, то совокупный размер дивидендов достигнет 3,1 трлн рублей против 2,8 трлн рублей в прошлом году, сообщают «Ведомости».

При этом пик дивидендных выплат в этом году уже пройден, а значит, давление на рубль будет ослабевать.

На валютный курс могут оказывать влияние импортеры, возобновившие поставки иностранных товаров в Россию на волне восстановления потребительского спроса, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Кроме того, 24 июля правительство объявило о возобновлении международного авиасообщения. С 1 августа РФ открывает авиарейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию, поэтому банки покупают иностранную валюту для своих клиентов.

Еще одна причина негативной динамики рубля — действия монетарных властей. Центральный банк 24 июля принял решение временно прекратить продажи валюты, полученной от покупки правительством акций Сбербанка на средства из Фонда национального благосостояния.

Эта мера, по мнению экспертов, была обусловлена логикой бюджетного правила, но привела к росту девальвационных и инфляционных ожиданий и стала одной из причин ослабления рубля.

Из-за дефицита бюджета по итогам второго квартала правительству нужен слабый рубль, говорит Денис Порывай:

«Крепкий рубль невыгоден, наша экономика не может его потянуть.

Сейчас курс просто возвращается к своему нормальному значению, при котором сбалансированы экспорт, импорт, дивиденды и продажи валюты Центральным банком».

Ослабление рубля выгодно экспортерам и бюджету, но для всей обрабатывающей промышленности это создает сложности, не согласен заведующий Лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев.

Фото: Pavel Golovkin / AP / TASS

«Непонятно, зачем помогать экспортерам, когда цены на нефть находятся на достаточно комфортном уровне, и участники рынка почти не ожидают, что нефть может упасть. Падение рубля на биржах контрпродуктивно и дестабилизирует ситуацию в экономике. Мне хотелось бы верить, что ослабление рубля не было сознательным решением властей». При цене на нефть 40–45 долларов за баррель равновесный курс для российской экономики находится в диапазоне 68–71 рубль, добавляет эксперт.

Основным фактором, влияющим на курс в ближайшие месяцы, останется коронавирус и состояние мировой экономики.

Вторая волна пандемии может сократить спрос на перевозки и цены на нефть. А в этом случае падение курса рубля не остановится на отметке в 75 рублей за доллар.

Ксения Котченко

— специально для «Новой»