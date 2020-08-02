Мнение: Все, Путин приехал. Хабаровск окончательно доказал начало падения преступного режима!

02.08.2020, 23:05, Разное

Ну, вот и все – свершилось то, о чем мы все с вами говорили последние 2 недели. Конец, финал, если хотите, оказался абсолютно предсказуемым и очевидным. А ведь лично мне не верили, обзывали, гадости всякие говорили. Но, я добрый, я прощаю. Даже дурачков, которые сейчас опять набегут мне писать слова плохие за правду в комментарии.

Бгг.

На последнюю сходку "Фургал с нами" пришло еще меньше народу. Более того, ходорята и прочие навальнята сделали опять невозможное – обгадились сами и слили "протест", потому что рядом с ними только наши радужные товарищи могут рядом стоять. Из посольства США, где мы теперь знаем, кто работает – это причем сам Путин сказал.

Кстати, что характерно, все дебилы, которые 2 недели бегали с визгами "Хабаровск!" – чота резко заткнулись или бегают теперь с криками "Лукашенко!". Ага, в этот раз по любому режим Путина падет. Вот к гадалке не ходи.

Надеюсь сейчас снова бабахнет дурачков из соседней аграрной сверхдержавы. У которых снова будет попаболь. Но эти деревянные, у них шаровары бездонные, не привыкать.

Счастья вам.