В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
02.08.2020, 22:53, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
«У всех был подтвержден диагноз пневмони», – приводит ТАСС текст сообщения.
Днем ранее в городе умерли 12 пациентов с коронавирусом.
Всего в Москве скончались 4498 вирус-положительных пациентов.
Напомним, за последнюю неделю в Москве резко выросло число выздоровевших от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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