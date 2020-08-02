В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

02.08.2020, 22:53, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмони», – приводит ТАСС текст сообщения.

Днем ранее в городе умерли 12 пациентов с коронавирусом.

Всего в Москве скончались 4498 вирус-положительных пациентов.

Напомним, за последнюю неделю в Москве резко выросло число выздоровевших от COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



