Американские астронавты приводнились у берегов Флориды

02.08.2020, 22:02, Новости дня

Американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли, прилетевшие на МКС на новом корабле Crew Dragon компании SpaceX, в воскресенье приводнились в Мексиканском заливе. Их полет стал первой пилотируемой миссией НАСА, запущенной с американской территории, за девять лет.

Бенкен и Херли отстыковались от станции вечером в субботу и отправились в 21-часовое путешествие домой, постепенно снижая свою орбиту.

Группы управления полетом НАСА в Хьюстоне штаб-квартире SpaceX в Готорне (Калифорния) дали добро на включение тормозного импульса, когда спускаемый аппарат входит в атмосферу Земли. Это произошло примерно за час до приводнения у берегов Флориды.

Успешное приводнение стало заключительной проверкой способности разработанного Илоном Маском корабля доставлять астронавтов на орбиту и возвращать их домой. Это первый прорыв такого рода, совершенный частной компанией.

После приводнения экипаж может провести в спускаемом аппарате до одного часа, пока спасательные группы SpaceX и NASA не перевезут астронавтов на берег. Там их осмотрят врачи, после чего они будут доставлены в Космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне.