В Хабаровске арестовали на пять суток двоих участников акции в поддержку Фургала

02.08.2020, 22:00, Разное

Суд в Хабаровске арестовал местных жителей Дмитрия Тимошенко и Александра Нуйкина, задержанных 31 июля после несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Тимошенко и Нуйкина признали виновными по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшей за собой помехи в функционировании инфраструктуры). При задержании их вытащили из такси, на вопрос о причинах полицейские сказали: «Сейчас разберемся».

Протесты проходят в Хабаровске с 11 июля. Они начались на следующий день после задержания Фургала, который сейчас находится в московском СИЗО. Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2004-2005 годах.

Врио главы Хабаровского края назначили Михаила Дегтярева, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения.

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