Космический корабль Crew Dragon начал вход в атмосферу Земли

02.08.2020, 21:30, Новости дня

Американский космический корабль Crew Dragon начал вход в атмосферу Земли, посадка корабля в Мексиканском заливе с двумя астронавтами NASA на борту произойдет в ближайшие минуты.

По расчетам NASA, созданный компанией SpaceX космический корабль Crew Dragon должен приводниться в районе Пенсаколы (Флорида) в Мексиканском заливе в 14.48 по времени Восточного побережья США (21.48 мск), передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Crew Dragon отстыковался от МКС, на Землю возвращаются два астронавта. Это станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года.

В мае ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля. Роскосмос перечислял недостатки Crew Dragon.



