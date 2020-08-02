Непомнящий вышел в финал турнира по быстрым шахматам

02.08.2020, 21:30, Новости дня

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, обыграв в полуфинале Аниша Гири из Нидерландов. Турнир проходит в онлайн-режиме.

Непомнящий и Гири обменялись победами в первых двух встречах полуфинального противостояния. Шахматисты сыграли вничью пять раз подряд. В шестой партии Непомнящий, играя белыми фигурами, вышел в финал, передает ТАСС.

Отмечается, что в финале, который пройдет с 3 по 5 августа, Непомнящий сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который в полуфинале оказался сильнее россиянина Петра Свидлера.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет 150 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что победителем онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge стал российский гроссмейстер Даниил Дубов, обыграв в финале американца Хикару Накамуру.

Напомним, в начале мая чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен организовал онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational и выиграл его. Победителю достался приз в размере 70 тыс. долларов.