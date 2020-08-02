Мнение: “Белорусские ЧВК” в Судане и Венесуэле

02.08.2020, 21:20, Разное

Военкор Пегов о белорусских коллегах российских ЧВКшников работающих в Африке.

Батькины ЧВК: белорусские спецназовцы занимаются охраной китайских компаний в Венесуэле и Судане.

Как стало известно проекту @wargonzo от источников в белорусских силовых структурах «в свободное от работы время» бойцы спецназов «Альфа» (КГБ) и «Алмаз» (МВД), которые принимали участие в задержании российских «ЧВКашников» под Минском, также ездят в командировки («в отпуск») в Африку и Латинскую Америку с целью обеспечения безопасности китайских объектов. Эту информацию @wargonzo подтвердили и "вагнеровцы", не раз пересекавшиеся с белорусскими коллегами в командировках.

Естественно, Лукашенко в курсе, что его силовики "калымят" на стороне. Например, в 2019-ом в разгар венесуэльского кризиса, когда были слухи о бегстве Мадуро в Москву, в Каракас экстренно прилетел белорусский транспортник.

Пользователи соцсетей отследили это элементарно через FlightRadar. Тогда мало, кто придал этому большое значение, но как стало известно проекту @wargonzo от источников в российской СВР – белорусские военные специалисты прилетели именно по просьбе китайских компаний, занимающихся нефтью в Венесуэле. Естественно, подобного рода деликатные миссии делаются исключительно с разрешения Лукашенко и с соблюдением его личного интереса тоже.

Почему китайцы наняли белорусов? Помимо тесных политических контактов с китайской стороной, надо признать, что белорусские спецназовцы объективно – одни из лучших в мире. На закрытых соревнованиях спецназовцев в РФ, на которых команде проекта @wargonzo доводилось бывать не раз – именно белорусские «Альфа» и «Алмаз», зачастую обыгрывали «хозяев» – тех же наших ребят из ССО и ЦсН ФСБ.

И дело, конечно, не в том, что россияне уступают в военном искусстве – наши парни в последние годы много воюют и больше заняты практикой, чем спортом. Белорусы же в ежедневном режиме оттачивают на тренировках техническое и физическое мастерство. Так что объективно – в этом смысле у Лукашенко на службе специалисты экстра-класса. Так почему же их не использовать в коммерческих целях? По сути, как ту же ЧВК, услуги которой уже несколько лет востребованы не глупыми китайцами – кстати, именно в тех странах, где служат знаменитые "вагнеровцы".

Имея при себе белорусских спецназовцев, китайские компании чувствуют определенную уверенность в собственной безопасности в сложных регионах, где российские интересы в последнее время очень часто вступают в хозяйственный конфликт с интересами Пекина.

https://t.me/wargonzo/3144 – цинк

Выглядит так, что в отместку за засвеченный маршрут ЧВКшников через Белоруссию, слили шабашку белорусских спецов на стороне.

Продолжаем с интересом следить за развитием этой прекрасной истории.

PS. Относительно китайцев, то они испытывает некоторые проблемы с силовым обеспечением защиты своего бизнеса за рубежом и поэтому вынуждены покупать услуги в сфере безопасности на стороне.

Со временем, китайцы пришли к мысли, что надо делать свои ЧВК и пригласили в качестве консультанта основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса для консультации в вопросах создания китайской ЧВК, после чего у Принса начались проблемы в США.