 

Стало известно о 14 обстрелах в Донбассе с начала режима прекращения огня

02.08.2020, 21:16, Новости дня

Зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций и одиночных выстрелов в Донбассе с начала соблюдения дополнительных мер обеспечения перемирия, вступивших в силу с 27 июля.

«С начала введения режима полного и всепроникающего режима прекращения огня, начавшегося с 27 июля, боевых потерь и травм среди совместных сил нет. За прошедшую неделю зафиксировано 14 единичных обстрелов», – сообщается на официальной странице штаба операции объединенных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что за текущие сутки обстрелов позиций украинских силовиков не зафиксировано.

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за бессрочным режимом прекращения огня, вступившими в силу с 27 июля до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта.

В начале июля сообщалось, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР – республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе «отдельных районов» региона.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / “Настораживает радикальностью и безапелляционностью”. Совет судей Украины возмутили высказывания Саакашвили

24.06 / Воздушная часть парада в честь 75-й годовщины Победы прошла в Москве

05.07 / В мире: Лукашенко идет к пирровой победе на выборах

04.07 / “Манчестер Юнайтед” отправил пять мячей в ворота “Борнмута”

24.07 / Путину доложили о результатах проверок на опасных производственных объектах

27.07 / Выяснилась разница в зарплатах в Москве и регионах

22.07 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

27.07 / Рейтинг Зеленского на Украине упал до 30%

01.07 / “Сельта” продлила аренду Смолова до конца сезона

23.07 / В Бразилии зафиксирован рекорд по числу выявленных больных COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска