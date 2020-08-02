Австриец отбил пальцы у гипсового слепка скульптуры Антонио Кановы при съемке селфи

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02.08.2020, 21:16, Новости дня

Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у гипсового слепка знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы, сообщил арт-критик Витторио Згарби.

Турист из Австрии сел на скульптуру, чтобы сделать селфи, и сломал у нее два пальца ног, после чего поспешно покинул учреждение, ни о чем никому не сообщив, передает РИА «Новости».

«Я требую от правоохранительных и судебных органов ясности и строгости в поисках безрассудного вандала, чтобы он не вернулся на родину безнаказанным. Изуродование (работы) Кановы неприемлемо», – сообщил Згарби.

Отмечается, что о повреждении скульптуры стало известно позднее, когда австрийца в музее уже не было. Однако это действо запечатлено на камеры видеонаблюдения. Записи переданы карабинерам.

Как информирует австрийское издание Kronen Zeitung, отбитые пальцы скульптуры удалось найти, музей уже занимается реставрацией.





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