Австриец отбил пальцы у гипсового слепка скульптуры Антонио Кановы при съемке селфи
02.08.2020, 21:16, Новости дня
Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у гипсового слепка знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы, сообщил арт-критик Витторио Згарби.
Турист из Австрии сел на скульптуру, чтобы сделать селфи, и сломал у нее два пальца ног, после чего поспешно покинул учреждение, ни о чем никому не сообщив, передает РИА «Новости».
«Я требую от правоохранительных и судебных органов ясности и строгости в поисках безрассудного вандала, чтобы он не вернулся на родину безнаказанным. Изуродование (работы) Кановы неприемлемо», – сообщил Згарби.
Отмечается, что о повреждении скульптуры стало известно позднее, когда австрийца в музее уже не было. Однако это действо запечатлено на камеры видеонаблюдения. Записи переданы карабинерам.
Как информирует австрийское издание Kronen Zeitung, отбитые пальцы скульптуры удалось найти, музей уже занимается реставрацией.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет