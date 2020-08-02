Мнение: Чи та, чи не та?

02.08.2020, 21:10, Разное

В Чите всю ночь слышен стук колес тяжелых товарняков – даже в моей гостинице, расположенной практически в самом центре города. Транссиб, или, говоря словами железнодорожников, “главный ход” – вот то, что сделало Читу сначала областным, а потом и краевым центром.

А всего лишь 400 лет назад казаки Петра Беркетова основали тут заимку. Заимок в этих краях было несколько, а в отряде Беркетова было много беглых хохлов, и они, осваивая Забайкалье, никак не могли разобраться, какая заимка где. Так и ходили задумчиво, приговаривая – “Чи та заимка, чи не та?!” Так, по легенде, возникло название города – Чита.

Во всяком случае, мне так рассказали, и мне эта версия очень понравилась – смешная. Хотя есть и другая, научная, которая выводит название из какого-то слова бурятского языка. Это неинтересно.

Чита оказалась вовсе не такой уж дырой, как думалось поначалу, а вполне милым городом. У нее есть свое неповторимое лицо. Она не такая солидная и изысканная, как Хабаровск, похожий на старого джентльмена, одетого во все чистое, залатанное и выглаженное – чтоб не сразу заметить сильную поношенность и одежд, и самого джентльмена. Чита, конечно, не чета и могучему добродушному толстяку Новосибирску, всегда в слегка заляпанной рубашке… но, как водится у жизнелюбов, это всего лишь капли его брыжжущего во все стороны обаяния.

Чита, конечно, и не такой беспризорник с золотыми зубами и наглым видом, как Красноярск – нет, эта девушка себя блюдет… Хотя, конечно, если вглядеться, она отнюдь не невинный цветок (откуда такие в Сибири?) – нет, похоже, это “девушка с прошлым”, счастливо решившая остепениться еще до того, как следы былого распутства легли на нее несмываемым клеймом.

Иду по центральной улице, естественно, Ленина. Жара неимоверная, градусов 40. У бочки с квасом (кстати, вкусным) вижу девицу с редким рядом зубов, стертым, как будто “зашкуренным” до плоскости лицом и редкими полурыжими волосками, в странно “детском” платье выше колен в красный горошек. Девица прижимает ухом к плечу телефон и довольно громко, ничуть не стесняясь окружающих, вещает в трубку: “Да ты что, тварь? Да я тебя убью, нах…! Слушай сюда – я прибью тебя, уху… ТЫ НА КОГО БАТОН КРОШИШЬ, СУКА ТЫ ПАРОВОЗНАЯ??”

А вы говорите, КВН. Это была, между прочим, реальная угроза, без всяких шуток. Я мысленно восхитился. Что ж, здравствуй, Чита!

Чита как-то невероятно уютна – нашим русским уютом. Иностранцам не понять. Конечно, задержись тут на месяц-другой – от этого уюта, боюсь, взвоешь. Но вот таким вот знойным летом, на пыльных улочках, при +30 в тени… Здесь даже не то что уютно, а ПОКОЙНО. Успокоившаяся, без следа истерии русская женщина – это ли не мечта нашего зачмозданного вечным бегом по кругу мужчины?

Причем все отмечают, что еще лет 10 назад Чита такой не была. Люди говорят, что не так давно Чита валялась, как пьяная под забором, выставив на всеобщее обозрение все свои порезы, ссадины и синяки – и место это считалось мрачным и гиблым.

Кто же преобразил Читу, неужели ОАО “РЖД”? Увы, как бы не так. Спасителей у Читы много, они маленькие и узкоглазые. Это Китай, попросту говоря.

Меня, скажем, поразило, что во вроде бы бедном городе кондиционеры стоят не только в бутиках, но и чуть ли не в каждом магазине “Продукты” – такого и в Москве не встретишь. Разгадка проста – Китай в 500 км, поэтому кондишены стоят в 2,5 раза меньше, чем в столице. Заходишь типа воды купить – и наслаждаешься прохладой. Красота!

В городе обширное жилищное строительство – причем много шикарных многоэтажек построено и заселено. Строят китайцы – они массово валят в Забайкальский край на заработки. Да-да! Читинцев потеть с носилками при +40 или примерзать к раствору при -40 калачом не заманишь (климат тут резко континентальный, ни негру, ни якуту мало не покажется). А китайцы ломятся – работать начинают еще до восхода, в 4-5 утра, уходят с работы в 11 вечера. Каждый день, практически без выходных. За 10-12 тыс. руб. в месяц – застройщики не нарадуются.

Почему? А потому что в Китае средняя зарплата – 2,5 тыс. долл. в год. за труд такой же интенсивности. 12 тыс. р. / мес. – это, как нетрудно посчитать, вдвое больше.

Забавно, что те, кто ратует за “китайский путь” для России, почему-то всегда опускают этот важный момент. Или они думают, что в “китайской России” станут надсмотрщиками, а работать за “похлебку” будут китайцы?

Чита остепенилась, округлилась, успокоилась. Китайцы, конечно, не все, подобно Джамшуту, трудятся аки муравьи за копейки. В Читинской области, рассказывали, в недрах – вся таблица Менделеева. Так что китайцы делают? Купили, к примеру, месторождения руды – добывают, вывозят к себе эшелонами “на переработку”.

Месторождения богатейшие, причем отнюдь не только железом. Фокус в том, что в породе помимо него есть редкие металлы, пользующиеся огромным спросом на мировом рынке – литий, ванадий… А китайцы платят за руду именно как за ЖЕЛЕЗНУЮ руду, и только. Уж что они там еще из нее извлекают – это мы как бы знать не знаем и ведать не ведаем.

Напрашивается вопрос – а не поискать ли, типа, в этом следы коррупции?

С одной стороны – да; а с другой – может, и не надо. Ведь так наш литий хотя бы приносит пользу человечеству. А иначе, разве кто-то всерьез усомнится, что БЕЗ китайцев этот литий так и лежал бы без всякой пользы в земле?

В Чите всё – чи то, чи не то. Очень русский город. Поломаешь слегка голову – да и махнешь рукой. Что мне – больше всех надо? Читай, читатель, насладись, как и я, Читой! (2011 г.)