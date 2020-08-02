 

Вакцинация от коронавируса. В США готовят рекомендации о том, кто первый получит прививку

02.08.2020, 21:05, Новости дня

К концу сентября Центры по контролю и профилактике заболеваний США издадут рекомендации для правительства о том, кого и когда в первую очередь следует прививать от COVID-19. При этом решение может оказаться неприятным для многих, поэтому к консультациям привлечены специалисты по медицинской этике, сообщило агентство Associated Press.

Многие считают, что именно они должны быть на вершине списка, однако готовящиеся предложения их разочаруют, сказал агентству член консультативной группы, директор Национальных институтов здоровья США Фрэнсис Коллинз.

Традиционно первыми в очереди за будущей вакциной называли работников органов здравоохранения и уязвимые для инфекции группы населения. Однако Коллинз советует учитывать географический фактор и отдать приоритет регионам, которые сильнее всего пострадали от вспышки коронавируса.

Кроме того, по мнению эксперта, в число тех, кто должен быть привит среди первых, необходимо включить добровольцев, которым на этапе тестирования вакцины вводили фиктивный препарат – плацебо. Это делается для проверки эффективности вакцины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру.

27 июля в США начата третья, финальная фаза испытаний вакцины mRNA-1273, которую разработала компания Moderna; в программе принимают участие 30 тыс. добровольцев.

Также о переходе к заключительной стадии испытания объявила американская фармкорпорация Pfizer.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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