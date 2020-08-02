VOAэкспресс 2 августа 2020

02.08.2020, 20:54, Новости дня

Астронавты

Двое астронавтов НАСА, прибывшие в конце мая на Международную космическую станцию на ракете SpaceX, возвращаются на Землю.

Даг Хёрли и Боб Бенкен в субботу приняли участие в прощальной церемонии на МКС, за несколько часов до их запланированного вылета на Землю в капсуле SpaceX Dragon.

Вакцина от коронавируса

Кто первым получит вакцину от коронавируса? Американские органы здравоохранения надеются, что к концу сентября у них появятся примерные рекомендации о распределении первых доз, но у кого-то они могут вызвать досаду.

«Ответ понравится не всем», – заявил директор Национальных институтов здоровья доктор Фрэнсис Коллинз, выступая недавно перед одной из правительственных консультативных групп.

Хай, Tech!

Очки смешанной реальности на протяжении лет являлись футуристичным устройством, способы применения которого не были отчетливо ясны. Сегодня это устройство спасает жизни.

Преступление

Катрина Робинсон, сенатор штата Теннесси, обвиняется в хищении из бюджета $600 тысяч.

➡️ По мнению следствия, украденные деньги Робинсон потратила на организацию собственной свадьбы и медового месяца. Правда, ее брак потребовал еще больших вложений – часть суммы была потрачена на услуги адвоката по бракоразводному процессу.