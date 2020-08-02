Квят назвал причину аварии во время гонки британского этапа «Формулы-1»

02.08.2020, 20:53, Новости дня

Гонка складывалась хорошо до того момента, когда из-за прокола колеса вылетел с трассы и попал в аварию во время гонки четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», сообщил российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят.

«Гонка шла хорошо до прокола колеса», – написал Квят в своем Instagram.

Квят вылетел с трассы на 13-м круге гонки на автодроме «Сильверстоун». Сразу после аварии пилот извинился перед командой, а после гонки рассказал, что причиной возможной ошибки стало то, что он отвлекся на смену настроек на рулевом колесе.

Напомним, «Формула-1» официально подтвердила проведение Гран-при РФ в сезоне-2020.

Кроме того, в апреле спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун сообщил, что руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний.