«Дети остаются без отцов»

02.08.2020, 20:50, Разное

История пропажи 3-летнего Мусы Сулейманова в Крыму. И почему российские власти виновны в его случайной гибели.

Несколько тысяч мужчин в фесках и тюбетейках стоят на поле и тихо переговариваются. Небо затянуто облаками, но жарко. Вокруг — недостроенные неоштукатуренные дома, много машин. Поселок Строгановка на окраине Симферополя: несколько тысяч жителей, большинство — крымские татары. Сейчас на поле больше людей, чем проживает в поселке. Женщины — отдельно. Люди собрались на дженазе, мусульманских похоронах, трехлетнего Мусы Сулейманова. Утром его привезли после судмедэкспертизы, Эрнест Бектемиров вынес из машины маленький, завернутый в детское пушистое одеяло сверток.

Нашли. Фото: «Крымская солидарность»

Перед похоронами Мусы. Фото: «Крымская солидарность»

Тело обмывают и выносят к собравшимся на табуте, завернутое в кафан. Имам произносит в громкоговоритель аяты, тысячи человек складывают ладони для молитвы.

После похорон на могиле поставили белый деревянный столбик, на котором написано от руки — «Сулейманов Муса Русланович» и даты короткой жизни — 2017–2020. «Эльвида фани дунья», — надпись рядом на крымскотатарском, но арабицей — «Прощай, бренный мир!»

На следующий день к могиле пришел Бекир Куку — 13-летний мальчик из поселка Самота возле Ялты. Он присел на корточки перед могилой, сложил ладони для молитвы и зашептал.

Почему поиски Мусы стали политическим событием Вечерняя молитва во время поисков Мусы. Фото: «Крымская солидарность»

Отец погибшего Мусы, так же, как и отец Бекира Куку, арестован. Разница только в том, что правозащитник Эмир-Усеин Куку, получив 12 лет строгого режима, уехал в колонию в Башкортостан, а Руслан Сулейманов находится в СИЗО Симферополя. Несколько дней назад его перевели туда из психиатрической лечебницы, где он принудительно проходил экспертизу. Сулейманова, как и Куку, обвиняют в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, запрещенной и признанной в РФ террористической в 2003 году.

Ровно год назад Строгановку оцепили бойцы ОМОН «Беркут», все выезды перекрыли, а оперативники ФСБ обыскивали дома. В результате появилось самое массовое дело Хизб ут-Тахрир за все время после запрета партии — о создании Симферопольской ячейки. Сейчас по делу обвиняются 29 человек.

Руслана Сулейманова задержали после обыска в его доме.

«Я проснулся, пошел намаз почитать. Тут зашел фээсбэшник, спросил меня: «Кто-то дома есть?» Нашли планшет, спрашивают: «Чей?». Анака отвечает: «Сына». Они сказали мне: «Скажи пароль, а то не отдадим». Я подумал и записал им его на бумажке. Но они все равно забрали», — рассказывал старший сын Сулейманова, 13-летний Мухаммад.

После пережитого обыска он часто мелко моргает, когда говорит.

Архивное фото. Семья Сулеймановых: Муса и Мухаммад с мамой Эльзарой. Из архива Антона Наумлюка

Руслана Сулейманова отвезли в Симферополь и на следующий день арестовали вместе с еще двадцатью с лишним мусульманами, которых задержали после обысков в Строгановке. Через несколько месяцев к нему присоединился его старший брат Эскендер. Его арестовали по тому же делу Симферопольской ячейки Хизб ут-Тахрир.

КОРОТКОДело Хизб ут-Тахрир (Симферопольская ячейка)

По версии следствия, ячейку исламской партии в Симферополе организовал именно Руслан Сулейманов вместе с еще четырьмя мусульманами. Задержанных по делу так много, что следствие не исключает переквалификацию обвинения кого-то из них тоже в организаторы. Ячейка была создана до 2016 года,

основным доказательством причастности являются аудиозаписи прослушки, которую вели оперативники ФСБ с помощью завербованных в мусульманской среде агентов.

Несмотря на то, что Хизб ут-Тахрир признана в РФ террористической, ни одного случая, чтобы ее адепты совершали теракты, официально нет. Учение партии предполагает запрет на агрессивные действия.

«Осуществлял на указанной территории скрытную антироссийскую, антиконституционную деятельность в виде пропагандистской работы среди населения, склоняя местных жителей к участию в деятельности указанной террористической организации, воздействуя при этом на их религиозные чувства», — говорится в постановлении о привлечении Сулейманова в качестве обвиняемого.

Специфика дел по участию в Хизб ут-Тахрир в том, что следствие не стремится найти доказательств террористической деятельности обвиняемых.

Достаточно доказать принадлежность к организации, которая уже признана террористической Верховным судом РФ. В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, где проходят судебные процессы по террористическим делам, сейчас слушается уже пятое крымское дело Хизб ут-Тахрир.

Во всех процессах одинаковый набор доказательств:

— прослушка разговоров мусульман, часто в мечети;

— экспертиза Башкирского педагогического университета, чей Лингвистический институт специализируется на экспертизах для ФСБ, анализирует записи и неизменно приходит к выводу о принадлежности говорящих к Хизб ут-Тахрир, даже если они ни разу не упоминают партию.

— Наконец, тот же участник разговора мусульман, который записывал их по заказу спецслужбы, выступает засекреченным свидетелем по делу. Для суда его показаний и экспертизы следствия вполне достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор.

Эмир-Усеин Куку, по версии обвинения, входил в Ялтинскую ячейку Хизб ут-Тахрир. До этого суд рассматривал дело Севастопольской ячейки, Бахчисарайской, еще одной Симферопольской. Сейчас в суде одновременно идет процесс второй Бахчисарайской и Белогорской групп. Всего по обвинению в принадлежности к Хизб ут-Тахрир в Крыму после 2014 года арестовали 67 мусульман, еще пятерых объявили в розыск. И лишь трое, самых первых задержанных в январе 2015 года, отбыли наказание и вернулись домой под административный надзор на восемь лет.

Скорее всего, к обвинению в создании террористической организации Руслану Сулейманову добавится статья о приготовлениях к захвату власти, насильственному изменению госстроя. Конечная цель Хизб ут-Тахрир — построение Халифата, исламского государства, живущего по нормам шариата, на территории, которую партия считает традиционной для ислама. РФ в нее не входит, и тем не менее логика следствия такова: если партия пропагандирует создание Халифата, тем самым она выступает за уничтожение того государственного строя, который существует сейчас.

Руслан Сулейманов в суде. Фото: «Крымская солидарность»

Руслану Сулейманову грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Наказание с каждой новой обнаруженной ячейкой Хизб ут-Тахрир в Крыму ужесточается. Последний приговор — Инвер Бекиров из Ялтинской группы с таким же обвинением получил 18 лет строгого режима.

Нельзя однозначно сказать, что все обвиняемые по делу Хизб ут-Тахрир изначально выступали против российского присутствия в Крыму и за это подвергаются преследованиям. Скорее, именно первые аресты 2015 года и массовые задержания в 2016-м заставили крымскотатарских активистов, семьи арестованных и их адвокатов создать объединение «Крымская солидарность».

«Крымская солидарность» расценивается российскими силовиками, очевидно, как угроза. Один из вопросов, который при допросе о пропавшем сыне следователи задавали маме Мусы — Эльзаре Сулеймановой — был о том, почему она первым делом сказала о пропаже именно «Крымской солидарности». Начиная со второй массовой волны задержаний в Бахчисарае весной 2018 года, когда был арестован координатор «Солидарности» Сервер Мустафаев, стало ясно, что теперь фигурантами дела Хизб ут-Тахрир рискуют оказаться не только исполняющие пятикратный намаз мусульмане, но и активисты «Крымской солидарности». Правозащитный центр «Мемориал» неизменно записывает всех задержанных по делу Хизб ут-Тахрир в Крыму в число политзаключенных.

Руслан Сулейманов был одним из стримеров, гражданских журналистов «Крымской солидарности». Через день после похорон его сына Мусы соболезнования и поддержку ему как «крымскотатарскому гражданскому журналисту» выразил Национальный союз журналистов Украины. Его руководитель Сергей Томиленко призвал всех коллег проявить солидарность с Русланом Сулеймановым и другими гражданскими журналистами в Крыму в их борьбе за свободу слова.

Руслан Сулейманов во время одного из стримов для «Крымской солидарности»

Впервые его задержали зимой 2017 года. В толпе крымских татар он снимал на телефон для аккаунта «Крымской солидарности» в фейсбуке очередной обыск. Его арестовали на пять суток, расценив его действия как участие в несанкционированном митинге. Осенью того же года он уже действительно вышел на одиночный пикет в поддержку арестованных крымских татар и был оштрафован.

26 марта 2019 года Сулейманов попытался выехать из Крыма в Херсон. Он отдал российским пограничникам паспорт, но неожиданно документ ему не вернули и повели на допрос. Спрашивали о религиозных исламских организациях и о том, кто имеет влияние среди крымских татар. К вечеру отпустили, но вернули порванный паспорт. Пройти через границу ему с испорченным документом не разрешили. На следующий день стало понятно, почему Строгановку оцепили. И Сулейманова задержали оперативники ФСБ.

Когда пропал маленький Муса, многие вспомнили историю преследований его отца.

Не учитывать ее не могли ни активисты, приехавшие на поиски, ни российские силовики и спасатели. История пропавшего мальчика сразу же стала политической. Так же, как статус его арестованного отца.

Как Мусу искали тысячи человек, а следствие подозревало в исчезновении его родителей Похороны Мусы Сулейманова. Фото: «Крымская солидарность»ПРОДОЛЖЕНИЕ