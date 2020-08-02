Мнение: «Советский» интернет в КНДР, как не давать мобильник и компенсация за удалённую работу

02.08.2020, 20:40, Разное

1. Говорят, что в Северной Корее, – продолжательнице традиций военного коммунизма, – всего несколько десятков интернет-сайтов. Бедность, цензура, бюрократия: причины, по которым сайтов так мало, вполне понятны. Блогер genby приводит пример, как выглядят новости в северокорейском интернете:

https://genby.livejournal.com/842719.html

Если хочется увидеть, каков был бы интернет в СССР в 2020 году, то предлагаю посмотреть на оригинальные северокорейские сайты:

http://kcna.kp/iKbVK/ZUnMQ/TPTPc/dnXMY/jZpLj/mRSVo/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf#this

Новости Кореи:

И международные новости:

Интересно, а зачем им вообще интернет, наверно и одной газеты хватит.

2. Забавная киноцитата из прошлого. На тот случай, если кто-нибудь малознакомый попросит мобильник позвонить: «Трубка, лошадь и жену не дам никому».

3. Возможно, за переход на удалённую работу в России будут ещё и доплачивать:

https://lenta.ru/news/2020/07/13/kompensaciya/

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство в целом выразило поддержку подготовленным поправкам в Трудовой кодекс (ТК), которые дополняют его, в том числе и положениями об удаленной работе. Законопроект, разработанный группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, направлен на защиту прав дистанционных работников.

Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты и т.д.