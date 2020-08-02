Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой

02.08.2020, 20:23, Разное

Журналистам удалось связаться с шоуменом. На вопрос о

проблемах в браке Максим Галкин отреагировал с нескрываемым раздражением. Говорить

что-то конкретное знаменитость отказалась.

“Делать мне нечего”, – сказал Максим.

Накануне концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой тоже пришлось пообщаться с

репортерами. Менеджер знаменитости опровергла сообщения о проблемах в звездном

семействе. По словам Чупраковой, певица и телеведущий живут душа в душу и

разводиться не собираются.

Напомним, ранее в СМИ муссировалась информация о том, что

Алла Борисовна решила уйти от супруга и отца своих детей Максима Галкина.

Сообщалось, что вокалистка увлеклась другим мужчиной. Якобы новый кавалер

Примадонны намного моложе ее нынешнего избранника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Июл 2020 в 9:59 PDT

По словам критика Сергея Соседова, Алла Борисовна и Максим никогда не были типичными супругами. Знаменитости, по его мнению, поддерживают псевдолюбовные

отношения ради взаимного пиара. Телеведущему выгодна именитая жена, ее он

использует как своего рода товарный знак.