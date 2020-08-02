 

Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой

02.08.2020, 20:23, Разное

Журналистам удалось связаться с шоуменом. На вопрос о
проблемах в браке Максим Галкин отреагировал с нескрываемым раздражением. Говорить
что-то конкретное знаменитость отказалась.

“Делать мне нечего”, – сказал Максим.

Накануне концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой тоже пришлось пообщаться с
репортерами. Менеджер знаменитости опровергла сообщения о проблемах в звездном
семействе. По словам Чупраковой, певица и телеведущий живут душа в душу и
разводиться не собираются.

Напомним, ранее в СМИ муссировалась информация о том, что
Алла Борисовна решила уйти от супруга и отца своих детей Максима Галкина.
Сообщалось, что вокалистка увлеклась другим мужчиной. Якобы новый кавалер
Примадонны намного моложе ее нынешнего избранника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Июл 2020 в 9:59 PDT

По словам критика Сергея Соседова, Алла Борисовна и Максим никогда не были типичными супругами. Знаменитости, по его мнению, поддерживают псевдолюбовные
отношения ради взаимного пиара. Телеведущему выгодна именитая жена, ее он
использует как своего рода товарный знак.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мнение: В Англиканский собор повесили чернокожего Иисуса – мир сошел с ума

17.07 / Мнение: Армяно-азербайджанская баталия при Лондоне

29.07 / Мнение: Арабские буквы

02.08 / Линдси Уильямс о планах иллюминатов по установлению Нового мирового порядка

14.07 / Таисия Вилкова рассекретила имя дочери и поделилась фото из личного архива

28.06 / Мнение: Бог с циркулем

21.07 / Вакцина от ВПЧ в десять раз снижает количество инфицированных — Антонина Обласова

24.06 / Это самая лучшая фотография монстра Несси или подделка?

05.07 / Шеннен Доэрти не собирается отказываться от борьбы с раком

08.07 / «Норникель» решил оспорить рассчитанный Росприроднадзором размер ущерба от разлива топлива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска