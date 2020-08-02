Галкин отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
02.08.2020, 20:23, Разное
Журналистам удалось связаться с шоуменом. На вопрос о
проблемах в браке Максим Галкин отреагировал с нескрываемым раздражением. Говорить
что-то конкретное знаменитость отказалась.
“Делать мне нечего”, – сказал Максим.
Накануне концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой тоже пришлось пообщаться с
репортерами. Менеджер знаменитости опровергла сообщения о проблемах в звездном
семействе. По словам Чупраковой, певица и телеведущий живут душа в душу и
разводиться не собираются.
Напомним, ранее в СМИ муссировалась информация о том, что
Алла Борисовна решила уйти от супруга и отца своих детей Максима Галкина.
Сообщалось, что вокалистка увлеклась другим мужчиной. Якобы новый кавалер
Примадонны намного моложе ее нынешнего избранника.
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По словам критика Сергея Соседова, Алла Борисовна и Максим никогда не были типичными супругами. Знаменитости, по его мнению, поддерживают псевдолюбовные
отношения ради взаимного пиара. Телеведущему выгодна именитая жена, ее он
использует как своего рода товарный знак.
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