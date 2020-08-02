Елена Степаненко вспомнила о разводе: Это было большой неожиданностью

02.08.2020, 20:23, Разное

Инициатором развода стал Евгений Петросян. Сама же Елена призналась, что подобное предложение застало ее врасплох. Теперь Степаненко в эфире собственного шоу на федеральном канале обсуждает личную жизнь и делится откровенными историями, связанными с юмористом.

На этот раз Елена решила в прямом эфире рассказать, как именно произошел первый неприятный разговор о разводе. По словам Степаненко, она вовсе не ожидала услышать, что ее звездный муж мечтает развестись.

“Это было большой неожиданностью. Это мне говорится где-то в 12 часов ночи. Мне заявляют: “Ты знаешь, я хочу тебе сказать…” И вот это человек все говорит. Я ответила, что в пять утра улечу с выступления и подумаю над этим”, – со смехом вспомнила звезда.

Елена Степаненко призналась, хоть она и была в ужасе от происходящего, юморист все равно не смог довести ее до слез. Правда, артистка долгое время злилась на своего экс-супруга и постоянно шутила на тему неудачной семейной жизни.

Громкий развод стал поводом для создания собственного шоу. Теперь Елена Степаненко уверена – все случилось так, как должно было, и это к лучшему.

Напомним, Петросян прожил в браке с юмористкой около 30 лет. Несмотря на длительную супружескую жизнь, пара не смогла сохранить хорошие отношения. Через год после развода Евгений вновь женился, но уже на молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой.