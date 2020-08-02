Решетова обнародовала причины раздельного отдыха с Тимати

02.08.2020, 20:23, Разное

Многие думали, что причиной раздельного отдыха стал семейный кризис, одолевший молодую пару. Так, Тимати вместе со своей матерью и дочерью от первого брака отправился позагорать в теплые страны. В то время, как Анастасия Решетова с сыном Ратмиром улетела во Францию к отцу звездного возлюбленного.

Оказалось, что истинной причиной временного отъезда пары стали родители Тимура Юнусова. Дело в том, что родственники уже много лет не общаются между собой. Молодожены решили не усугублять обстановку и постарались угодить обеим сторонам.

“Дедушку и его семью Ратмир не видел, и, тем более, они давно нас звали к себе. В то же время Тим с мамой и Алисой не может прилететь в Сен-Тропе. Поэтому решили в этом году вот так разлететься”, – пояснила Решетова.

По словам модели, такой отдых пойдет только на пользу их семье. За время карантина возлюбленные провели слишком много времени вместе, поэтому Решетова мечтала сменить домашнюю обстановку.

Сама же Анастасия уверена, что раздельный отдых – не показатель плохих отношений. Девушка признается, что скучает по молодому человеку. Ведь благодаря успешному музыканту Решетова смогла поменять свое отношение к браку.

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Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 20 Июл 2020 в 10:45 PDT

Ранее модель думала, что выйдет замуж один раз и на всю жизнь, но сейчас, под влиянием обстоятельств стала сомневаться. Отметим, что Анастасию и Тимура постоянно “разводит” многочисленная аудитория.

Поклонники звездной пары ежедневно гадают, продолжают ли молодые люди жить вместе и воспитывать сына Ратмира. Подогревает обсуждения и мать рэпера – родственница не жалует новую невестку и старается меньше общаться с ней.