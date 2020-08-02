 

Мнение: В Сиэтле отменяют полицию

02.08.2020, 20:14, Разное

В Сиэтле отменяют полицию

В соответствии с предлагаемым законодательством, опубликованным в пятницу, законодатели Сиэтла хотят упразднить городские полицейские силы и заменить их «общественной программой» по обеспечению безопасности.
Утверждая, что Департамент полиции Сиэтла «увековечивает расизм и насилие» и поддерживает «культуру белого превосходства», городской совет Сиэтла решил перевести деньги в некоммерческую организацию, возглавляемое гражданским населением «Департамент общественной безопасности и предотвращения насилия» – и предложил «План» о том, как защитить эту милицию, согласно резолюции.

Согласно законопроекту, полицейская деятельность будет заменена «общественными мероприятиями», а новая организация будут заниматься «жильем, продовольственной безопасностью и другими базовыми потребностями», а также «культурно-значимым опытом, основанным на общественных связях», согласно документам, опубликованным Кристофером Руфо, директора Института исследований богатства и бедности.
Чтобы получить финансирование полицейского департамента, группы должны показать, что они «хорошо разбираются в навыках деэскалации» наряду с «информированной о травмам, гендерными вопросами и антирасистской практикой» и «стремятся нанимать персонал из общин, которым они служат»
В законе приводятся как основания протесты по поводу убийства Джорджа Флойда, которое заставило Сиэтл изучить собственную историю жестокости полиции.
«Эти протесты вынудили многих по всей стране и в Сиэтле противостоять расизму, который преследует черное сообщество… И роли полицейского департамента Сиэтла в увековечивании расизма и насилия».

https://nypost.com/2020/07/31/seattle-city-council-move-to-abolish-police-department-with-new-bill – цинк


Небольшой митинг в поддержку идеи сохранить полицию в городе.

Также была закрыта тюрьма для малолетних цветных преступников и общее финансирование полиции города сокращено на 50%.
Кроме того, руководство полиции Сиэтла было обвинено в том. что применяло слезоточивый газ и резиновые пули для борьбы с мирными протестами.
Программу угнетения местной полиции поддержали 7 из 9 членов городского совета.
Начальница полиции Сиэтла заявила, что даже если уволить половины полицейских, проблему это не решит и вообще, Совет занимается безрассудством, не осознавая последствий своих действий.

Дело "CHAZ" живет и побеждает! Общественную программу замены полиции в Сиэтле должен возглавить Раз Симоне!


Актив Департамента Общественной Безопасности и предотвращения насилия в Детройте.

Источник: Colonel Cassad





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