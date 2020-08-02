 

Мнение: Делаю аудиокнигу!

02.08.2020, 20:05, Разное

Решил я, пока суд да дело, сам сделать аудиокнигу из своей фантастической повести “Кровь износа”. Издать ее все равно невозможно (слишком коротенькая) – а люди же не могут без нее! Так что решил впрячься сам, начитав ее “от автора”. И начитывать собственный текст оказалось далеко не так просто, как кажется! В общем, добрался пока едва по середины собственной “коротенькой повести”. Кому интересно посмотреть, что получается – даю на пробу Шестую главу (где герои почувствовало начало Катаклизма и перебираются в соседний номер на высоте).

https://soundcloud.com/gz2c6loq2y18/glava-6-2wma

Попутно обнаружил, что такое вот начитывание нынче набирает популярность и называется модным словом “подкаст”! Другими словами, люди вдруг полюбили… слушать аудиофайлы. Я поначалу не мог понять – зачем же аудио, если есть видео?! Потом врубился: современный ведь человек очень значительную часть жизни проводит за рулем! А в машине смотреть видео позволяют себе только безумцы – за дорогой надо следить. Зато уши – свободны! Поэтому аудиоформаты и получают широкое распространение, в том числе и аудиоблоги.

Источник: Размышления вольного социолога





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