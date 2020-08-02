Мнение: Провокация в Хабаровске

02.08.2020, 19:45, Разное

В Хабаровске на 23-ий день протестов, к акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала присоединились горожане, празднующие день ВДВ.

А суд арестовал на 5 суток местных жителей Дмитрия Тимошенко и Александра Нуйкина, задержанных 31 июля.

При задержании парней вытащили из такси. При этом задержание осуществили не полицейские, а какие-то неизвестные не в форме. Полиция подъехала позже. На вопрос о причинах задержания полицейские сказали: «Сейчас разберемся».

Тимошенко и Нуйкина признали виновными по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшей за собой помехи в функционировании инфраструктуры).

Когда в акции участвуют тысячи, а арестовывают двоих – это циничная демонстрация избирательного правоприменения. И для местных жителей арестованные – самые настоящие жертвы режима.

Чего добивались инициаторы ареста? Решили плеснуть в протест керосина? Вообще-то это попахивает провокацией. Так или не так?

Фотография отсюда