Жириновский указал на зависимость Лукашенко: Не может оторваться от власти

02.08.2020, 19:43, Разное

Во время торжественного мероприятия, посвященного 50-летию собственной политической карьеры, Владимир Жириновский вспомнил и о других заметных деятелях на этом поприще. Свой взор он обратил и за границу.

Разумеется, речь зашла о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, который вознамерился остаться во главе государства уже в шестой раз. Лидер ЛДПР отметил атрибуты власти, которые так привлекают к ней людей. Красная ковровая дорожка, перемещение по миру на самолетах, встречи с почетным караулом и всеобщее уважение – отказаться от таких вещей очень не просто.

“Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться”, – уверен Владимир Жириновский.

Однако усердствовать в этом пристрастии Владимир Жириновский Александру Лукашенко не посоветовал. Наоборот, он предложил тому и вовсе снять собственную кандидатуру с выборов президента Белоруссии, чтобы провести их “красиво”.

Есть и более приемлемый с точки зрения Владимира Жириновского вариант развития событий. Он произойдет в том случае, если Белоруссия, по примеру Крыма, вернется в родную гавань.

Напомним, выборы в Белоруссии стартуют 8 августа. Александр Лукашенко баллотируется уже на шестой срок. Противостоят ему не все кандидаты, которые озвучивали подобные планы. У некоторых из них неожиданно возникли проблемы с законом, а кого-то попросту не зарегистрировали.

30 июня Лукашенко приехал к Путину открывать памятник советскому солдату подо Ржевом. Жали друг другу руки, улыбались, возлагали венки, сажали вместе одну ëлку. 29 июля Лукашенко арестовывает 32 российских гражданина. Нормально вообще, как вы считаете? pic.twitter.com/t3Gs3icvkV

— Отец Русской Демократии (@wild_cat_Vasily) August 1, 2020