Помпео: Трамп примет меры по поводу китайских софтверных компаний в ближайшие дни

02.08.2020, 19:42, Новости дня

Президент Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских разработчиков программного обеспечения, которые передают данные напрямую правительству в Пекине, создавая угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь Майк Помпео.

«Президент Трамп сказал: "Хватит", и мы намерены исправить ситуацию, так что в ближайшие дни он примет меры в отношении широкого спектра рисков для национальной безопасности, исходящих от программного обеспечения, связанного с Компартией Китая», – заявил Помпео, выступая на канале Fox News.

Ранее Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что он издаст указ о запрете приложения TikTok в США.

За последние несколько месяцев американские официальные лица неоднократно заявляли, что TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, представляет угрозу национальной безопасности из-за обрабатываемых персональных данных.

«Они представляют реальную проблему в плане конфиденциальности для американского народа, и в течение долгого времени США просто говорили: "Ну ладно, если нам это нравится, а компания зарабатывает на этом деньги, то пусть так и будет"», – сказал Помпео.

В ответ на это ByteDance выразила готовность передать американские операции TikTok компании Microsoft в попытке достичь соглашения с Белым домом, сообщили Reuters два информированных источника в субботу.

Это предложение получило определенную поддержку среди союзников президента, в том числе сенатора-республиканца Линдси Грэма.

В отдельном интервью в воскресенье министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что Комитет по иностранным инвестициям в США, который анализирует последствия сделок с иностранцами для национальной безопасности, изучает этот вопрос.