В московском Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами

02.08.2020, 19:40, Разное

В московском Парке Горького произошла драка между росгвардейцами и десантниками, сообщил РИАМО очевидец.

Драка началась, когда одного из десантников попытались задержать, а за него вступились его товарищи. Правоохранители попыталась и создать оцепление. На место инцидента подъехала машина ОМОНа, десантников попросили успокоиться, отмечает РИАМО. «Подъем» и Baza пишут, что нескольких человек задержали.

День Воздушно-десантных войск празднуется в РФ ежегодно 2 августа. В этом году им исполняется 90 лет.