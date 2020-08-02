 

В московском Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами

02.08.2020, 19:40, Разное

В московском Парке Горького произошла драка между росгвардейцами и десантниками, сообщил РИАМО очевидец.

Драка началась, когда одного из десантников попытались задержать, а за него вступились его товарищи. Правоохранители попыталась и создать оцепление. На место инцидента подъехала машина ОМОНа, десантников попросили успокоиться, отмечает РИАМО. «Подъем» и Baza пишут, что нескольких человек задержали.

День Воздушно-десантных войск празднуется в РФ ежегодно 2 августа. В этом году им исполняется 90 лет.

Источник: Новая газета





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