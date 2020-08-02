 

В Парке Горького опровергли информацию о массовой драке десантников и правоохранителей

02.08.2020, 19:30, Новости дня

Небольшой конфликт между посетителем и сотрудником полиции произошел в Парке Горького, который был быстро исчерпан, сообщил в воскресенье директор парка Павел Трехлеб. Массовой драки десантников и правоохранителей не было.

«Никакой массовой драки в парке (не было) абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались присоединиться, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», – передает ТАСС слова директора парка.

Трехлеб подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал. По его словам, гуляние в День Воздушно-десантных войск проходит в столичном парке спокойно.





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