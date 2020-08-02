Мнение: Второй заработок россиян, рекордный обвал на Западе и неглубокий кризис в России

02.08.2020, 19:29, Разное

1. Наши враги несправедливо называют нас ленивыми. Исследования показывают, что 79% граждан России хотят не только работать, но и подрабатывать дополнительно к основной работе:

«79% россиян хотели бы подрабатывать: 14% … отметили, что уже заняты на подработке. Еще 65% респондентов указали, что хотели бы найти подработку в ближайшем будущем. В тоже время каждый пятый участник исследования (21%) не хотели бы заниматься дополнительной работой», — говорится в отчете по итогам июльского собеседования более 3 тысяч человек из всех регионов страны.

Самой популярной дополнительной занятостью стала работа водителем — ее отметили 14% респондентов. На втором месте оказались курьеры — 13% опрошенных хотели бы подрабатывать в доставках. 12% указали, что хотели бы заниматься в дополнение к основной деятельности преподаванием или репетиторством.

https://ria.ru/20200730/1575139168.html

2. Очередная неприятная статистика пришла из США. Таких экономических потерь, какие принёс коронавирус, там не фиксировалось вообще никогда:

https://lenta.ru/news/2020/07/30/fall_usa/

Падение ВВП США во втором квартале составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие предварительные данные опубликовало министерство торговли США.

Для американской экономики падение стало беспрецедентным с начала ведения статистики, то есть с 1947 года. Предыдущий рекорд зафиксирован во втором квартале 1958 года, но тогда снижение ВВП составило только десять процентов.

По росту ударило сокращение расходов потребителей и компаний, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. В первом квартале, когда последствия эпидемии были еще не столь заметны, сокращение составило пять процентов.

По оценкам главного экономиста Wrightson ICAP Лу Крэндалла, реальный ВВП за полугодие упал на 11 процентов. Таким образом, пятилетний рост американской экономики полностью обнулен, страна окажется в ситуации 2014 года.

В Германии, главной экономике Евросоюза, также рекордное падение:

https://www.interfax.ru/business/719573

Экономика Германии во втором квартале 2020 года сократилась на 10,1% к предыдущему кварталу, это максимальный спад с начала учета показателя, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении падение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 11,7%.

3. Для сравнения, в России кризис относительно неглубокий:

https://lenta.ru/news/2020/07/27/krizis/

Эксперты оценили масштабы влияния коронавируса на экономику России и заявили, что страна по глубине кризиса относится к числу относительно благополучных стран по таким показателям, как падение ВВП, рост безработицы и динамика промышленного индекса. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «Экономические и социальные последствия коронавируса в России и в мире».

Экономика России по итогам 2020 года, как ожидается, просядет на 5,5 процента, что фактически соответствует среднемировому показателю (сокращение глобального ВВП прогнозируется на уровне от 5 до 7,1 процента). Безработица во время кризиса подскочила только на 1,6 процента, а показатели промышленного индекса упали менее чем на 10 пунктов, до 90,4, за январь — май текущего года.