Мнение: Зеленский летит в США

02.08.2020, 19:05, Разное

«Які ми сильні, літаки летять, будем всіх бомбіть». (с) Зеленский

Украинский президент совершит турне по Соединенным Штатам

Наверное, уже можно назвать традицией участие украинских политиков, в том числе и президентов, в предвыборных мероприятиях, проходящих в США. Нет, ни в коем случае не стоит говорить о том, что Украина вмешивается во внутреннюю политику Соединенных Штатов, создавая определенный информационный фон вокруг того или иного кандидата в президенты США. Просто график рабочих визитов президента Украины почему-то совпадает с графиком предвыборных мероприятий определенных кандидатов, вступивших в предвыборную гонку за право восседать в Белом доме.

Петр Порошенко с присущей ему политической недальновидностью так же в свое время участвовал во «внутренних делах» США, правда весьма опрометчиво выбрал не ту сторону, противопоставив себя Дональду Трампу, который, став президентом, по достоинству оценил его участие в своей судьбе. Зеленский оказался боле осторожным политиком и всячески пытался отдалиться от политической жизни заокеанского союзника Украины, который сегодня переживает отнюдь не самые простые времена. Даже в конфликте Джо Байдена и Дональда Трампа, основным событием которого являлось возбужденное на Украине уголовное дело, фигурантом которого выступал Байден-младший, Зеленский старался максимально лавировать, так, чтобы формально не отказать Трампу, настаивающему на скорейшем и «беспристрастном» расследовании, и окончательно не поссориться с другим претендентом на президентское кресло Джо Байденом. Но не получилось.

Украинский президент Владимир Зеленский собирается нанести визит в несколько американских штатов. При этом в его планах совершить поездку до президентских выборов в Америке.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью "РБК-Украина". Как отметил Владимир Ельченко, посольство Украины в США уже работает над хорошо подготовленным и полноценным визитом президента Украины.

Само собой разумеется, официальная программа визита украинского президента в США никоим образом не связана с предстоящими в этой стране выборами и носит сугубо деловой характер. Все дело в том, что в Хьюстоне, штат Техас, идет подготовка к открытию генерального консульства, и есть мнение, что открыть его должен именно Владимир Зеленский. Плюс внимание президента Украины привлекает украинская диаспора в Сиэтле, которая, по некоторым данным, насчитывает более 70 тыс. человек. В общем, в планах у Владимира Зеленского посетить как минимум несколько штатов. Разумеется, Зеленский не планирует говорить о предстоящих выборах и уж тем более делать акценты в пользу того или иного кандидата. Никакого вмешательства во внутреннюю политику США!

Я даже не буду говорить о том, что отправляться в подобные «гастроли» нужно исключительно после того, как тебе удалось навести в своей стране относительный порядок. Все эти визиты в США и разговоры о возможности проведения в Украине очередной зимней Олимпиады, пусть даже и совместно с Белоруссией, возможны лишь после того, как на окраинах страны замолкнут пушки и в украинские города перестанут приходить гробы с «защитниками» независимой Украины. Это и так очевидно, не стоит переливать из пустого в порожнее.

В данной ситуации, наверное, куда интереснее понять, кто и почему в США решил, что президент откровенно депрессивного государства, далеко не самый одарённый политик, может хоть как-то повлиять на расклад политических сил в далекой Америке? Что он может такого рассказать потенциальным избирателям, чтобы они раз и навсегда приняли решение проголосовать за Дональда Трампа, а я уверен, что Зеленский работает в интересах именно этого человека, позволив ему восседать в Белом доме второй раз подряд? Никаких мыслей по этому поводу.

Хотя нет, лукавлю, Зеленский может быть полезен Дональду Трампу в его предвыборной борьбе. Просто для этого он должен вспомнить, что по основной профессии он все же комик, и проехать по американским штатам не как президент Украины, а как «духовный лидер» шоу «95 квартал». Американцы ценят маргинальный юмор, а Зеленскому для этого даже не придется тянуть с собой актеров. Благо, самых «талантливых» он уже трудоустроил в правительство и в Офис президента Украины. Такой тур Зеленского безо всяких сомнений поднимет электоральный рейтинг Трампа, так как смешить народ новый президент Украины умеет гораздо лучше и качественнее, чем управлять государством. Нужно просто слегка переформатировать концертную программу под суровую американскую реальность, при этом отдавая себе отчет в том, что «жизни черных имеют значение». Уверен, Зеленский справится.

Как быть с гонораром? Вы же согласны, что подобное турне, так аккуратно вписывающееся в предвыборные мероприятия, должно быть щедро оплачено? Тут тоже все просто. 31 июля стало известно о законодательной инициативе группы сенаторов США, которые предложили увеличить ежегодную военную помощь Украине до $300 млн. Эти средства пойдут на обеспечение нужд ВСУ и подготовку офицеров. Вот и все. Пламенные речи президента Украины в поддержку Дональда Трампа в обмен на оружие, предназначенное для убийства жителей Донбасса. Ну чем не хороший бартер?

А.Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/zelenskiy-otpravlyaetsya-na-gastroli/ – цинк

Между тем, один из подельников Порошенко по организации евромайдана продолжает записывать зажигательные ролики и требует вызвать его на допрос Генпрокуратуру, дабы он мог уже официально дать признательные показания. "Независимая" Генпрокуратура делает вид, что ничего такого не происходит и дающего на самого себя показания Жвания на допрос не вызывает.

Все это происходит при человеке, который обещал посадить Порошенко.