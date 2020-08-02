Мнение: Как поляки отбивали свой польский

02.08.2020, 18:54, Разное

Вот, кстати, одна из, уверен, абсолютно никому в России неведомых страниц российской истории – русификация Польши. А там ведь замах-то был – ого-го! И это не отдельное какое-то событие на пару дней – битва какая-то или восстание: нет, там был процесс, растянутый на более чем полвека, требовавший напряжения всех сил Империи… И тишина. Никто не знает, никто не слышал. Хотя и не сказать, что информация намеренно скрывается – нет, информации целый воз, и даже на русском, и даже совсем уж удобно – прямо в Википедии. Ткни мышкой – всё прочтешь. Но – НЕ ЗНАЮТ. Почему?

Ответ очень простой: потому что в школе этого не проходят. Есть такая циничная шутка политиков: “Если этого не показали по телевизору – значит, это не было в реальности”. Однако телевизор, несмотря на нынешнее массовое ему поклонение (телек превратили в нечто сатанинское) – это поверхностно; на самом деле реально управляет реальностью тот, кто контролирует школу и учебники. Просто потому, что подавляющая часть населения основные свои знания о том, как устроен мир, выносит все-таки из школы, причем школьные знания – и это их важнейшее свойство – имеют импринтинговый характер, то есть ВПЕЧАТЫВАЮТСЯ намертво в долговременную память еще на детском, докритическом уровне восприятия.

И потом большая часть населения так и живет: то, что узнали в школе, принимается как базовое, основное, то, на чем строится мировосприятие – это базальт, и люди крайне болезненно воспринимают попытки что-то там пересмотреть. И только всё прочее, “нешкольное”, то, “о чем нам в школе не рассказывали” – то и воспринимается уже вполне критично: в “нешкольном” знании обыватель уже вполне готов искать и находить нестыковки, противоречия, ставить под сомнения источники – словом, относиться к нему как взрослый человек.

Но я отвлекся – мы ж о Польше. Так вот: знали ли вы, что Россия в 19 веке всерьез намеревалась “обрусить” поляков – русифицировать их в своем “Царстве Польском” до такой степени, чтоб они и свой польский забыли к чертовой матери? То есть – говоря прямо – собиралась превратить поляков В РУССКИХ?! А ведь так и было. И – более того: какое-то время многим казалось, что задача выполняется успешно и вот-вот будет окончательно решена!

Глядя на сегодняшнюю Польшу (в которой русский знает примерно столько же, сколько в России знают польский) – в такое поверить невозможно. А ведь поди ж ты!

Вопрос – а почему ж об этой крайне интересной истории у нас никто не знает – точнее, почему об этом не рассказывали ни в советской, ни в российской школе? Видимо, по двум основным причинам: во-первых, сама по себе задача – лишить целый европейский народ его языка – видится со стороны какой-то… малопочтенной, да вообще какой-то сомнительной. Ну и во-вторых – из этого к тому ж ничего и не вышло! То есть – и делали какую-то гадость, и к тому ж с нею полностью обломались – гордиться нечем, поэтому “лучше забыть”. А зря. Забывать на самом деле ничего не нужно – забывчивость ведет к деменции. В данном случае – национальной.

Я, собственно, сам наткнулся случайно, листая интернет по своему любимому “языковому вопросу”. Потом вчитался – батюшки! Да там целая драма!

Но, в общем, достаточно почитать Вики, чтобы оценить масштаб темы.

Основной зажим поляков начался после подавления Польского восстания 1863 года. Польшу решили “интегрировать в Россию” всерьез. И началось:

“В 1864 г. была проведена реформа местного управления, резко сократившая долю представителей дворянства в местных органах власти. В западных губерниях России, где сохранялось доминирование польского дворянства, под руководством М. Н. Муравьёва, губернатора Северо-Западного края, стала проводиться программа интенсивной русификации: было запрещено использование польского языка в школах, администрации, коммерческой переписке и общественных местах, запрещались церковные книги на польском языке, поляки были вытеснены из государственных учреждений[20]. … Широко известна (искажённая) цитата Ивана Петровича Корнилова относительно национального самосознания польского дворянства и польского языка: «Что не доделал русский штык — доделает русский чиновник, русская школа и русский поп».

Потом по всей Польше начали… убирать возможность получения образования на польском языке:

“В конце 1860-х гг. русификация из административно-правовой сферы распространилась на сферу образования. В 1869 г. была закрыта Варшавская главная школа, на базе которой был учреждён Императорский Варшавский университет[24], преподавание отныне велось на русском языке. Преподавание во всех других государственных высших и средних учебных заведениях Польши также было переведено на русский язык. Лишь в низшей школе сохранялось обучение на польском языке”.

А потом вытеснили польский из делопроизводства. Звучит дико, но ведь факт: в Варшаве и прочих городах все деловые бумаги делали… на русском языке, и он был обязательным!



“В Польше делопроизводство было окончательно переведено на русский язык к 1875 г., хотя польский по-прежнему использовался в школах для религиозного преподавания, а также повсеместно в устном общении и частной переписке”. Чего-то мне все это напоминает… Ах, ну да: это ж один в один постоянные восклицания наших украинских друзей, что, дескать, “на Украине в частном разговоре никто русским пользоваться не запрещает!”

А потом давление еще нарастало – при Александре Третьем у поляков решили и начальную школу отобрать! Нехрен – пусть и в школах будет преподавание на русском!

“в Царстве Польском сохранялось фактически военное положение, военные власти имели особые полномочия, позволявшие им вмешиваться в гражданскую жизнь польских губерний. При Александре III усилились гонения на польскую культуру, была ужесточена цензура, продолжалось вытеснение польского языка из сфер администрации, суда и школьного образования. С конца 1880-х годов наиболее применяемыми наименованиями российской Польши становятся названия «Привислинский край», «Привислинские губернии» и «губернии Привислинского края». Школьные программы по истории составлялись в прорусском духе, особое возмущение патриотов вызывали учебники Д. И. Иловайского, фальсифицирующие историю Польши. В 1885 году языком преподавания в народных школах был объявлен русский язык. Одновременно сокращалось количество учебных заведений, в результате чего к концу XIX века по уровню грамотности Польша оказалась на одном из самых последних мест в Российской империи”. Тоже верно: или пусть получают образование на русском – или пусть не будет никакого образования!

Ну и что думаете? Поляки сопротивлялись! Они начали ТАЙНО развивать свое польское образование – фактически в подполье (интересно, а в Харькове есть подпольные русские школы? “Будут!” (с))

“Для борьбы против русификации в конце 1880-х — 1890-х годов стали создаваться тайные учебные заведения, в которых велось преподавание польского языка, истории и культуры. Сеть тайных школ быстро покрыла всю Польшу, был даже создан тайный «Летучий университет» в Варшаве, постоянно меняющий место проведения занятий, в котором ведущие польские учёные преподавали историю, естественные науки, философию, филологию и другие дисциплины (на польском! – С.). К 1901 году система тайного образования охватила почти треть населения страны “.

В общем-то, нетрудно заметить, что текущая “украинизация Украины” идет ровно по тому же сценарию, что и “русификация Польши” в 19м-начале 20 вв. Сначала захват власти, потом изгнание языка “врага” (то есть местного населения) из высшей школы, потом и из средней, потом из начальной, параллельно – перевод всего дело- и судопроизводства на другой язык.

Наши украинские патриоты тут, конечно, примутся уверять, что параллели должны быть с “русификацией Украины” той же царской Россией – но вот это, конечно, было бы натянутой аналогией, так как никакого ни высшего, ни даже среднего образования на украинском языке на Украине в 18-19 вв. просто не существовало (а если что и было, то – хе-хе – было ПОЛЬСКОЕ). Поэтому русификация на Украине заключалась в замене польского на русское во всех сферах – и, видимо, поэтому она и оказалась успешной.

А в Польше – где в основе все ж лежал по-настоящему мощный государственный язык – русификация, несмотря на все геракловы усилия – не удалась. Причем – не удалась показательно: поляки стерли даже все следы.

А вот жителей Востока Украины, стало быть, переучивают с языка на язык уже чуть ли не третий, а то и четвертый раз за какие-то 200 лет. Неспокойное там место.

И еще меня умилил такой вот горестный пассаж из той же статьи в Вики: “Привислинский край (за исключением района Хелма, где проживало значительное количество украинцев и который был выведен из его состава в 1912 году) демографическое большинство поляков оставалось незыблемым и количество русских там никогда не было сколько-нибудь значительным. Местные евреи лучше говорили по-польски, чем по-русски, несмотря на наличие у всех российского гражданства”. Да, местные евреи – это МАРКЕР. Точнее, барометр. Какой они предпочитают – такой, скорее всего, в итоге и победит. В этом смысле, правда, так и остается непонятным, что показывает барометр в случае Зеленского. Конечно, все знают, что на русском он говорит лучше, чем на украинском; с другой стороны, сам он изо всех сил пытается всех уверить последний год, что он вообще никакого, кроме украинского, не знает.

Ну и что это означает?