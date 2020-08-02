Личное: Инвестировала в станок!

02.08.2020, 18:53, Разное

Я не хочу тратить время на наращивание мышц в спортзале, я просто пересадила себе жир с живота на задницу.

Как вы считаете, не выдаёт ли такое заявление душевное расстройство личности, когда 27-летняя женщина лежит не первый раз под наркозом, перекраивая себя?



Фото: Соцсети

Милана Тюльпанова, известная ранее, как дочь сенатора, жена футболиста, побывавшая в рехабе, призналась, что красота — дело наживное.

Ну, как наживное? Операция длилась пять часов.

Вместо того, чтобы задуматься о своём здоровье, молодая женщина ложится под нож:

«Пять часов длилась операция, лежу отхожу от наркоза, под седатикой боли терпимые. Пока все в бандажах».

Что же порезала в себе Милана? Всё в комплексе: живот, жопу, сиськи, откачала отовсюду жир:

«Я делала повторную маммопластику, липоскульптурирование с прорисовкой рельефных мышц живота и липофилинг».

Зачем корячиться в спортзале, если можно пересадить жир с отвисших боков сразу в задницу, сделав пятую точку больше, как любят арабы?

Нет, я не против пластики, когда уж совсем деваться некуда, но «липоскульптурирование с прорисовкой рельефных мышц живота» — это совсем куку.

Ты бухаешь, принимаешь, жрёшь в три горла, а потом — под общий наркоз, под нож, лежишь в бандаже и срёшь под себя.

Красивой задницей, да.

Тяга к постоянным пластическим операциям — признак проблем с головой. Низкая самооценка, попытка угодить любовникам, желание присосаться ртом, чтобы не работать самой.

При этом, прошу заметить, у Миланы — ребёнок. Она — молодая мать, которая таскается с дитём в поисках себе жиниха.

Ну, а чего? Писю надо пристроить. Как иначе жить, если не откачать из себя лишний жир?

«Сразу скажу , что я – человек прогрессивных взглядов и для меня является абсолютной нормой улучшать себя внешне и внутренне , по-моему , эти две инвестиции – самые грамотные для любого человека , которой в хорошей степени является эгоистом».

Ну, инвестиции — это важно. Кто-то инвестирует в новый компьютер, а кто-то — в жопу.

И этот человек, кроящий тело, чтобы лучше его пристроить, считает себя не забитой патриархальной бабой, а женщиной прогрессивных взглядов!

Интересно, как Милана улучшает себя внутренне — что принимает?