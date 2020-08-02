Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет
02.08.2020, 18:53, Новости дня
Частный легкомоторный самолет, в котором находились три человека, потерпел крушение в воскресенье под Калининградом, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«В 15.15 поступило сообщение о падении в районе поселка Стрельцово под Калининградом частного легкомоторного самолета «Сессна», на борту которого находились три человека – двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть самолет. В настоящее время все находятся в больнице», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что о причине аварии самолета пока информации нет.
В министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили, что состояние двух пострадавших мужчин, направленных в больницу после жесткой посадки легкомоторного самолета, медики оценивают, как тяжелое, женщины – средней тяжести.
Ранее сообщалось, что в Курской области разбился легкомоторный самолет, пилот воздушного судна погиб.
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