 

Белый дом: Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов

02.08.2020, 18:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов, они пройдут 3 ноября, как и было запланировано, сообщил в воскресенье руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

«Он (Трамп) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал CBS.

Медоуз также отметил, что «речь сводится к одному – всеобщему голосованию по почте».

«Это плохая идея для страны», – добавил представитель Белого дома.

По его мнению, именно в случае проведения выборов в таком формате, против чего и выступает Трамп, произойдет задержка, поскольку власти «не готовы к тому, чтобы справиться с этим».

«Мы должны убедиться в том, что бюллетень кладет в избирательную урну сам человек и кто-то третий не сможет провести махинации», – заключил Медоуз.

Напомним, Трамп предложил в связи с опасностью коронавируса перенести выборы. В ответ в Конгресс внесли резолюцию против переноса, а лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер заподозрила Трампа в боязни проиграть президентские выборы.

Противники переноса даты голосования предложили провести выборы 3 ноября по почте. Трамп в ответ выразил опасение, что при почтовом голосовании выборы-2020 «станут самыми сфальсифицированными за всю историю», что станет «большим позором для США». 





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