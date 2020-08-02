 

Муж журналистки Луговой, на которую напали в поезде: Сын все время говорит: “Мамочка, прости, что я тебя не спас”

02.08.2020, 18:45, Новости дня

Шестилетнему Захару, который стал свидетелем нападения на мать, журналистку телеканала “Интер” Анастасию Луговую в купе поезда “Мариуполь – Киев”, понадобится помощь психолога. Об этом в интервью ТСН сообщил его отец Владимир.

Ребенка отведут к специалисту 3 августа.

“Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз доходя до слез. Он говорит: “Мамочка, прости, что я тебя не спас”, – рассказал муж пострадавшей.

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля. По ее словам, не знакомый ей пассажир поезда стал ее бить и пытался изнасиловать на глазах ребенка, он также пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Рудзько на два месяца без права выхода под залог.

В “Укрзалізниці” принесли извинения пострадавшей и призвали вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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