В России планируют начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

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02.08.2020, 18:45, Новости дня

Российский государственный научный центр “Вектор” планирует запустить производство вакцины от коронавируса в ноябре 2020 года. Об этом сообщает “Вести.ру” 2 августа.

По информации генерального директора центра Рината Максютова, первыми вакцинируют представителей профессий, которые входят в группу риска – врачей и учителей, потом вакцинация будет доступна большему количеству людей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Жертвами COVID-19 стали 685 054 человека, выздоровело 10 553 585 человек.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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